Тарасова: плевать, желают украинцы с нами соревноваться или нет

Российских спортсменов не волнует, намереваются украинские атлеты соревноваться с ними на крупных международных соревнованиях или нет, рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото:

Отмечается, что накануне стало известно о решении властей Украины запретить спортсменам страны участвовать в тех квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры-2024, в которых будут задействованы россияне.

«Нам [российским спортсменам и членам олимпийского сообщества] плевать, хотят они с нами соревноваться или нет», - подчеркнула Тарасова.

По словам тренера, НОК Украины имеет право принимать те или иные решения. Вместе с тем, это не должно волновать россиян, так как украинцы отказываются от участиях в соревнованиях в силу своих личных убеждений.

Тарасова уточнила, что украинцам предлагают выступать на Играх, а они не желают. Она добавила, что сомневается в способности МОК повлиять на решение украинского олимпийского комитета.