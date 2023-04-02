В Польше допустят на Кубок мира по фехтованию осудивших СВО россиян

Российские фехтовальщики смогут принять участие в этапе Кубка мира в польском городе Познань, если подпишут заявление, в котором укажут о своем несогласии с проведением СВО на Украине. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Польской федерации фехтования.

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Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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"Польская федерация фехтования сохраняет свое намерение организовать этап Кубка мира в Познани, соблюдая правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях, предусмотренные рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта", - говорится в заявлении.

Также Польская федерация фехтования заявила, что имеет право строго контролировать выполнение спортсменами обеих стран всех перечисленных в рекомендациях МОК критериев. Для осуществления такого контроля спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие российский или белорусский паспорт, должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности.

В Польской федерации фехтования отметили, что во время соревнований запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета и любые другие опознавательные знаки России и Белоруссии. Также на соревнованиях не должны присутствовать официальные представители этих стран.

17 марта генеральный секретарь Польской федерации фехтования Яцек Слупский сообщил ТАСС, что организация ждет разъяснения решений, принятых на конгрессе Международной федерации фехтования, в результате которых российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под эгидой организации. Также он допустил, что этап Кубка мира в Познани может быть отменен из-за данного решения.

Рекомендации МОК

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года в Париже будет принято позднее.