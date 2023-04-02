Польша поставила российским спортсменам жесткий ультиматум

Польская федерация фехтования позволит российским и белорусским атлетам принять участие в этапе Кубка мира при безусловном соблюдении ряда условий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ПФФ.

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Отмечается, что в польском городе Познань с 21 по 23 апреля пройдет турнир фехтовальщиков. По результатам квалификации спортсмены будут отобраны на Игры-2024 в Париже.

В ПФФ подчеркнули, что организаторы намереваются тщательно проконтролировать безусловное выполнение всех необходимых критериев.

В пресс-службе пояснили, что гражданам Союзного государства, намеревающимся принять участие в турнире, следует в обязательном порядке подать в установленные сроки письменное заявление.

В нем они, уточнили в ПФФ, должны будут отметить, что соответствуют ключевым условиям нейтралитета, не одобряют противостояние на Украине, не состоят в рядах вооруженных сил РФ и РБ.