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1 час назад

Польша поставила российским спортсменам жесткий ультиматум для отбора на Игры-2024

Илья Родин

Польская федерация фехтования позволит российским и белорусским атлетам принять участие в этапе Кубка мира при безусловном соблюдении ряда условий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ПФФ.

Польша поставила российским спортсменам жесткий ультиматум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в польском городе Познань с 21 по 23 апреля пройдет турнир фехтовальщиков. По результатам квалификации спортсмены будут отобраны на Игры-2024 в Париже.

В ПФФ подчеркнули, что организаторы намереваются тщательно проконтролировать безусловное выполнение всех необходимых критериев.

В пресс-службе пояснили, что гражданам Союзного государства, намеревающимся принять участие в турнире, следует в обязательном порядке подать в установленные сроки письменное заявление.

В нем они, уточнили в ПФФ, должны будут отметить, что соответствуют ключевым условиям нейтралитета, не одобряют противостояние на Украине, не состоят в рядах вооруженных сил РФ и РБ.

Уточняется, что на соревнованиях аккредитация официальных лиц производиться не будет. Кроме того, не дозволяется демонстрация государственной символики.

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