Тунис готов принять этап КМ по фехтованию вместо Польши и ждёт Россию

«Это не решение для нас. Это путь в никуда. После того, как Германия отступила, их турнир, который должен был состояться в Таубербишофсхайме в мае, взял на себя болгарский Пловдив. По слухам, наш этап готов взять Тунис, который ждёт россиян. Но впустить их в страну — это одно. Совсем другое, обеспечить их безопасность, потому что такие соревнования могут закончиться международным скандалом. К этому добавляется и вопрос соперничества. Подозреваю, что не только украинцы, но и другие сборные могут не захотеть соревноваться с теми россиянами, которые не займут чёткую позицию в отношении военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), о чём мы просим в соответствии с рекомендациями МОК», — приводит слова Конопки Sport.pl.