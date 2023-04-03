Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию в Казани

Трехкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что пропустит чемпионат России. Первенство должно состоялся в апреле в Казани.
«На ближайшем чемпионате России я точно не выступлю. По будущему у меня пока никаких решений нет. Сейчас, как я понимаю, должна быть новая информация по допуску, уже потом будет понятно», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Ефимова живет и тренируется в США. Она является дважды серебряным (ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, 100 и 200 метров брассом) и бронзовым (Олимпиада-2012 в Лондоне, 200 м брассом) призёром Игр.
На чемпионате России 2021 года Юлия неожиданно не отобралась на Олимпиаду-2020 на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила лишь на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.