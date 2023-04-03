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8 минут назад

Юлия Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию в Казани

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Трехкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что пропустит чемпионат России. Первенство должно состоялся в апреле в Казани.

Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На ближайшем чемпионате России я точно не выступлю. По будущему у меня пока никаких решений нет. Сейчас, как я понимаю, должна быть новая информация по допуску, уже потом будет понятно», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ефимова живет и тренируется в США. Она является дважды серебряным (ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, 100 и 200 метров брассом) и бронзовым (Олимпиада-2012 в Лондоне, 200 м брассом) призёром Игр.

На чемпионате России 2021 года Юлия неожиданно не отобралась на Олимпиаду-2020 на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила лишь на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.

Летние виды спорта,Юлия Ефимова,
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