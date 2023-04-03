В Федерации регби России призвали выразить несогласие с рекомендациями МОК

"Несмотря на то что МОК смягчил ранее наложенные санкции в отношении спортсменов из России, сами решения выглядят противоречивыми, неисполнимыми, вызывающими огромное количество вопросов и явно дискриминационными по отношению к нашим спортсменам. Представители командных видов спорта ожидаемо возмущены и крайне разочарованы решением МОК в той части, в которой без всяких оснований и разъяснений запрещается допуск на международную арену командам из России. Одним из фундаментальных принципов олимпизма является то, что каждый человек имеет право заниматься спортом, это неотъемлемое его право. Каждый человек имеет право заниматься спортом без всякой дискриминации любого вида, и уж тем более вне зависимости от того, каким видом спорта - командным или индивидуальным - он занимается", - сказал Яшенков.



"По моему мнению, заявлять о своем несогласии с новыми правилами необходимо. На каком этапе это делать и какие конкретно решения обжаловать - варианты есть. Свои права необходимо активно отстаивать всеми возможными и предусмотренными законодательством способами. В то же время я убежден, что в выработке стратегии по вопросу обжалования решений МОК или международных спортивных федераций нужна консолидированная позиция всех федераций под руководством Олимпийского комитета России (ОКР). Никто не должен обжаловать решения МОК или соответствующих международных федераций первым, без обсуждения этого с иными федерациями и ОКР", - добавил собеседник агентства.