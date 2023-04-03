В Федерации регби России призвали выразить несогласие с рекомендациями МОК

Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), в соответствии с которыми российские атлеты не могут участвовать в соревнованиях по командным видам спорта, являются дискриминационными, поэтому необходимо выразить несогласие с ними. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал вице-президент Федерации регби России Кирилл Яшенков.
28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать индивидуальных российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.
"Несмотря на то что МОК смягчил ранее наложенные санкции в отношении спортсменов из России, сами решения выглядят противоречивыми, неисполнимыми, вызывающими огромное количество вопросов и явно дискриминационными по отношению к нашим спортсменам. Представители командных видов спорта ожидаемо возмущены и крайне разочарованы решением МОК в той части, в которой без всяких оснований и разъяснений запрещается допуск на международную арену командам из России. Одним из фундаментальных принципов олимпизма является то, что каждый человек имеет право заниматься спортом, это неотъемлемое его право. Каждый человек имеет право заниматься спортом без всякой дискриминации любого вида, и уж тем более вне зависимости от того, каким видом спорта - командным или индивидуальным - он занимается", - сказал Яшенков.
"По моему мнению, заявлять о своем несогласии с новыми правилами необходимо. На каком этапе это делать и какие конкретно решения обжаловать - варианты есть. Свои права необходимо активно отстаивать всеми возможными и предусмотренными законодательством способами. В то же время я убежден, что в выработке стратегии по вопросу обжалования решений МОК или международных спортивных федераций нужна консолидированная позиция всех федераций под руководством Олимпийского комитета России (ОКР). Никто не должен обжаловать решения МОК или соответствующих международных федераций первым, без обсуждения этого с иными федерациями и ОКР", - добавил собеседник агентства.
Яшенков считает, что одиночные иски не принесут российским спортивным федерациям успеха.
"Если кто-то побежит сейчас в одиночку обжаловать те или иные решения и проиграет в суде, мы получим негативное судебное решение по данным решениям МОК или международных федераций, которое юридически закрепит их и признает их законными и обоснованными, а это в свою очередь поставит юридический крест на попытках обжалования для остальных потенциальных заявителей, кто бы ими ни был - ОКР, российские спортивные федерации, индивидуальные спортсмены", - отметил Яшенков.