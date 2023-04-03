Путин наградил главу Международной федерации самбо

В документе уточняется, что Шестаков был награжден "за большой вклад в развитие и популяризацию самбо, активную общественную деятельность".

Шестаков возглавляет Международную федерации самбо с 2009 года. В ноябре 2020 года срок его полномочий на посту президента организации продлили до ноября 2025 года. Будучи тренером, Шестаков подготовил 15 мастеров спорта, среди которых двукратный чемпион мира Тагир Абдуллаев. В ноябре 2018 года Шестакова награди орденом Александра Невского за большой вклад в развитие и популяризацию самбо.