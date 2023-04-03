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1 час назад

Путин наградил главу Международной федерации самбо орденом "За заслуги перед Отечеством"

ТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени президента Международной федерации самбо Василия Шестакова. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил главу Международной федерации самбо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе уточняется, что Шестаков был награжден "за большой вклад в развитие и популяризацию самбо, активную общественную деятельность".

Шестаков возглавляет Международную федерации самбо с 2009 года. В ноябре 2020 года срок его полномочий на посту президента организации продлили до ноября 2025 года. Будучи тренером, Шестаков подготовил 15 мастеров спорта, среди которых двукратный чемпион мира Тагир Абдуллаев. В ноябре 2018 года Шестакова награди орденом Александра Невского за большой вклад в развитие и популяризацию самбо.

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