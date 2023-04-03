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44 минуты назад

Зайцева прокомментировала условия допуска россиян на международные старты

Елена Прошина

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета по поводу условий возвращения спортсменов РФ на соревнования. Свое отношение к этому она высказала в интервью Общественной службе новостей.

«Мы не люди для них»: Зайцева об условиях допуска россиян к международным стартам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее МОК назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, военнослужащих и представителей командных видом спорта.

«Однозначно не согласна с такой постановкой вопроса, что для поездки на Олимпиаду надо подписать какие-то бумажки. Ехать мы категорически не должны, наше руководство должно принять решение, а спортсмены будут его исполнять. Решение МОК неприемлемое, жестокое, ущемляет все права человека. Я даже слов не могу найти, какие нам дали рекомендации. Мы не люди для них», — сказала Зайцева.

Она призвала российских спортсменов игнорировать рекомендации МОК и высказать свое решение, сказав нет «нейтральным флагам и подписанию таких бумажек». Зайцева сравнила атлетов РФ с «воинами», которые должны слушать свое руководство. Олимпийская чемпионка считает, что на Западе просто хотят разделить «сильную команду», чтобы в ней произошел разлад.

«Они знают, что наша страна — самая сильная, наши спортсмены — самые сильные. Они понимают, что без наших спортсменов соревноваться им плохо, хоть они может это и не озвучивают, но им грустно без нас. Наша страна — великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют и делают такие заявления, чтобы нас укусить», — отметила она.

Зайцева уверена, что «все это пройдет» и «настанет нормальное мироздание», которое вернет все соревнования, с участием в них россиян и белорусов в том числе. Она подчеркнула, что победа в нейтральном статусе «неинтересна» и «уничтожает сущность человека», поэтому «не стоит того».

Летние виды спорта,Ольга Зайцева,
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