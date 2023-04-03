«Мы не люди для них»: Зайцева об условиях допуска россиян к международным стартам

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета по поводу условий возвращения спортсменов РФ на соревнования. Свое отношение к этому она высказала в интервью Общественной службе новостей.

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Напомним, что ранее МОК назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, военнослужащих и представителей командных видом спорта.

«Однозначно не согласна с такой постановкой вопроса, что для поездки на Олимпиаду надо подписать какие-то бумажки. Ехать мы категорически не должны, наше руководство должно принять решение, а спортсмены будут его исполнять. Решение МОК неприемлемое, жестокое, ущемляет все права человека. Я даже слов не могу найти, какие нам дали рекомендации. Мы не люди для них», — сказала Зайцева.

Она призвала российских спортсменов игнорировать рекомендации МОК и высказать свое решение, сказав нет «нейтральным флагам и подписанию таких бумажек». Зайцева сравнила атлетов РФ с «воинами», которые должны слушать свое руководство. Олимпийская чемпионка считает, что на Западе просто хотят разделить «сильную команду», чтобы в ней произошел разлад.

«Они знают, что наша страна — самая сильная, наши спортсмены — самые сильные. Они понимают, что без наших спортсменов соревноваться им плохо, хоть они может это и не озвучивают, но им грустно без нас. Наша страна — великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют и делают такие заявления, чтобы нас укусить», — отметила она.