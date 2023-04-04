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1 час назад

Bild: Берлин может принять летние Олимпийские игры в 2036 году

Газета.Ruиещё 5

Летние Олимпийские игры в 2036 году могут пройти в Германии. Об этом сообщает Bild. По информации источника, заявку на проведение турнира планирует подать Берлин. "Мы рассматриваем возможность проведения Игр как прекрасную возможность для нашей столицы. После окончания Олимпиады отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения смогут быть доступны для различных видов спорта в городе", - говорится в заявлении коалиции Социал-демократической партии Германии и Христианстко-демократического союза. Напомним, что в прошлый раз Олимпиада в Берлине проходила в 1936 году. Предстоящие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о том, могут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх при текущих условиях допуска.

Германия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Летние виды спорта,Ильгар Мамедов,
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