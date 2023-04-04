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1 час назад

СМИ: Германия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

ТАСС

Сенат Берлина планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году в столице Германии. Об этом во вторник сообщила германская газета Bild, ссылаясь на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.

Германия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, которую мы хотим использовать, - говорится в сообщении. - После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в Берлине".

Ранее Международный олимпийский комитет анонсировал, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе, в 2032 году - в Брисбене. Таким образом, ближайшая заявочная кампания, в которой может участвовать Берлин, будет касаться Олимпиады в 2036 году.

Окончательное решение будет принято после подписания коалиционного соглашения между представителями Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.

Летние Олимпийские игры проводились в Германии дважды - в 1936 (Берлин) и 1972 годах (Мюнхен, ФРГ).

Летние виды спорта,
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