Германия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Сенат Берлина планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году в столице Германии. Об этом во вторник сообщила германская газета Bild, ссылаясь на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.

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"Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, которую мы хотим использовать, - говорится в сообщении. - После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в Берлине".

Ранее Международный олимпийский комитет анонсировал, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе, в 2032 году - в Брисбене. Таким образом, ближайшая заявочная кампания, в которой может участвовать Берлин, будет касаться Олимпиады в 2036 году.

Окончательное решение будет принято после подписания коалиционного соглашения между представителями Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.