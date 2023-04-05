Тренер синхронисток заявила, что МОК подталкивает спортсменов к предательству

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) толкает российских спортсменов на предательство Родины, принуждая их следовать критериям допуска к международным соревнованиям.
«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся. Мы тренируемся, ждем, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха», — сказала Покровская «Спорт-Экспрессу».
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
На исполкоме МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.