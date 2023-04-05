Тренер синхронисток заявила, что МОК подталкивает спортсменов к предательству

«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся. Мы тренируемся, ждем, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха», — сказала Покровская «Спорт-Экспрессу».