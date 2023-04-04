В Федерации спортивной борьбы высказались о возвращении россиян на международную арену

"Два возраста, до 15 и до 17 лет, допускаются с завтрашнего дня без каких-либо ограничений по всем международным мероприятиям под эгидой UWW. По остальным возрастам идет процесс, с завтрашнего дня будет создана комиссия в международной федерации. Наша позиция заключается в том, что ни одна рекомендация МОК не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство", - передает слова Мамиашвили "Спорт-Экспресс".