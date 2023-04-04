В Федерации спортивной борьбы высказались о возвращении россиян на международную арену

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о возвращении россиян на международную арену.
"Два возраста, до 15 и до 17 лет, допускаются с завтрашнего дня без каких-либо ограничений по всем международным мероприятиям под эгидой UWW. По остальным возрастам идет процесс, с завтрашнего дня будет создана комиссия в международной федерации. Наша позиция заключается в том, что ни одна рекомендация МОК не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство", - передает слова Мамиашвили "Спорт-Экспресс".
Сегодня Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. Ранее тренер российских лыжников Юрий Бородавко назвал представителей МОК "спортивными извращенцами".