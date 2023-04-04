Распалась пара фигуристов Павлюченко и Ходыкина

ТАСС, 4 апреля. Бронзовые призеры чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин приняли решение завершить совместные выступления. Об этом Ходыкин сообщил во вторник на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Наш совместный путь подошел к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе - взлеты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна", - написал Ходыкин.

"Это было тяжелое для нас решение, но мой путь в спорте на этом не заканчивается. Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание - это моя жизнь, я люблю кататься, получать от этого удовольствие. Последние месяцы, пока я катался один, по новому взглянул на фигурное катание, загорелся им еще сильнее. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил фигурист.