Тарасова: не согласна с мнением Вяльбе, можно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсмено в к международны м турнирам в нейтральном статусе, после чего Вяльбе высказалась категорическ и против выступления россиян на таких условиях.

«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр. Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», – приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.