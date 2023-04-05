Российских спортсменов просят подписать документы против СВО для участия в стартах

Российских и белорусских спортсменов просят подписать документы против СВО для участия в стартах под эгидой Oceanman, согласно списку требований, оказавшемуся в распоряжении «Матч ТВ».

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Это знаменитая серия масштабных заплывов на открытой воде для профессионалов и любителей. В частности речь идет об этапе, который состоится 13–14 мая в Коста Асахаре (Испания).