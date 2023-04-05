Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян

— Хотя МОК не принял никакого решения относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, совет FEI считает, что на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточно удовлетворительным образом. Правление согласилось с тем, что у FEI нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала, как это предусмотрено в рекомендациях, выдвинутых МОК.



Поэтому всем российским и белорусским спортсменам, лошадям и официальным лицам по прежнему запрещено участвовать в турнирах FEI. В соответствии с санкциями, введенными МОК, никакие мероприятия FEI, организованные в России и Белоруссии, не могут быть включены в календарь FEI на 2023 год, — заявил президент федерации Ингмар Де Вос.