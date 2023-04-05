Польша отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за россиянок

Польская федерация фехтования отказалась от организации женского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Познани из-за решения международной федерации допустить к участию в турнире российских и белорусских спортсменок. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в Познани с 21 по 23 апреля, турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.
10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Познани должен был стать первым международным турниром с участием представителей России. Ранее этапы Кубка мира по фехтованию отменили в Германии и Франции.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года в Париже будет принято позднее.