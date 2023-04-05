«Олимпийские игры стали мощным символом мира» — глава МОК Томас Бах

— На Олимпийских играх спортсмены отбрасывают все различия, разделяющие мир. Они яростно соревнуются друг с другом, мирно живя вместе под одной крышей в олимпийской деревне. Это делает Олимпийские игры мощным символом мира.



Это вклад в мир, который может предложить спорт: он открывает путь к взаимопониманию между людьми и странами, — приводит слова Баха пресс служба МОК.