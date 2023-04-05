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51 минуту назад

«Олимпийские игры стали мощным символом мира» — глава МОК Томас Бах

Матч ТВ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры стали мощным символом мира, который отбрасывает все противоречия между странами и спортсменами.

«Олимпийские игры стали мощным символом мира» — глава МОК Томас Бах
Фото: Матч ТВМатч ТВ

МОК 28 марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».

— На Олимпийских играх спортсмены отбрасывают все различия, разделяющие мир. Они яростно соревнуются друг с другом, мирно живя вместе под одной крышей в олимпийской деревне. Это делает Олимпийские игры мощным символом мира.

Это вклад в мир, который может предложить спорт: он открывает путь к взаимопониманию между людьми и странами, — приводит слова Баха пресс служба МОК.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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