Международная федерация плавания представит выводы рабочей группы о допуске россиян к июлю
Международная федерация плавания (World Aquatics) представит выводы рабочей группы о возможном допуске россиян к июлю 2023 года.
Согласно последним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) рабочая группа из спортсменов и представителей водного сообщества, возглавляемая президентом Панамериканской конфедерации Морин Крус, немедленно начнет работу над разработкой рекомендаций для бюро World Aquatics. Группа изучит возможность участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе.
— Потребуется время, чтобы прийти к выводам, отчет о которых будет представлен на следующем заседании бюро в июле 2023 года, — говорится в заявлении World Aquatics.
В заявлении отмечается, что пока отстранение россиян остается в силе.