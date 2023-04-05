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Международная федерация плавания представит выводы рабочей группы о допуске россиян к июлю

Международная федерация плавания (World Aquatics) представит выводы рабочей группы о возможном допуске россиян к июлю 2023 года.

Федерация плавания представит выводы рабочей группы о допуске россиян к июлю
© Матч ТВ

Согласно последним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) рабочая группа из спортсменов и представителей водного сообщества, возглавляемая президентом Панамериканской конфедерации Морин Крус, немедленно начнет работу над разработкой рекомендаций для бюро World Aquatics. Группа изучит возможность участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе.

— Потребуется время, чтобы прийти к выводам, отчет о которых будет представлен на следующем заседании бюро в июле 2023 года, — говорится в заявлении World Aquatics.

В заявлении отмечается, что пока отстранение россиян остается в силе.

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