Франция избавится от мигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр

Власти Франции планируют переселить мигрантов, проживающих в Париже, в сельскую местность, чтобы во время Чемпионата мира по регби и Летних Олимпийских игра, представить город в лучшем виде. Об этом сообщает Zero Hedge.
По данным издания, соответствующая информация была разослана муниципальными служащими. В документах предлагается переселить беженцев в загородные провинции в обмен на гарантированное жилье и более широкий перечень соцуслуг.
В частности, власти Франции намерены предоставить жилье тем мигрантам, кто добровольно зарегистрируется в программе переселения и уедет подальше от столицы, а получившим решение о депортации обещают «провести обновленное изучение сложившейся ситуации». По планам МВД Франции первые 500 сельских лагерей разобьют в десяти регионах страны. Президент государства Эммануэль Макрон уверен, что расселение приведет к лучшему распределению принимаемых беженцев и поспособствует развитию сельских районов.
При этом, по мнению председателя партии «Национальное объединение» Жордана Барделла, глава Франции такой мерой «хочет наказать сельскую местность», поскольку вместе с мигрантами туда переедут все проблемы, связанные с безопасностью, коммунитаризмом и изменением образа жизни, которые сейчас наблюдают в Париже.