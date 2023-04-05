Франция избавится от мигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр

Власти Франции планируют переселить мигрантов, проживающих в Париже, в сельскую местность, чтобы во время Чемпионата мира по регби и Летних Олимпийских игра, представить город в лучшем виде. Об этом сообщает Zero Hedge.

По данным издания, соответствующая информация была разослана муниципальными служащими. В документах предлагается переселить беженцев в загородные провинции в обмен на гарантированное жилье и более широкий перечень соцуслуг.

В частности, власти Франции намерены предоставить жилье тем мигрантам, кто добровольно зарегистрируется в программе переселения и уедет подальше от столицы, а получившим решение о депортации обещают «провести обновленное изучение сложившейся ситуации». По планам МВД Франции первые 500 сельских лагерей разобьют в десяти регионах страны. Президент государства Эммануэль Макрон уверен, что расселение приведет к лучшему распределению принимаемых беженцев и поспособствует развитию сельских районов.