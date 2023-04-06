Французский биатлонист Эмильен Жаклен призвал Международный олимпийский комитет (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 в Париже.
МОК 28 марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».В Международном союзе биатлонистов (IBU) позже заявили «Матч ТВ», что открыты для диалога по поводу возможного возвращения россиян и белорусов на соревнования, однако из за текущей ситуации пока не пришло время пересматривать решение об отстранении.
— Пообщавшись с некоторыми российскими спортсменами, знаю, что их это очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту. Мне со спортивной точки зрения не хватает того, что на старте чемпионатов мира нет русских и белорусов. Без этих двух флагманских наций гонки не так интересны. Целью спорта является содействие миру и сближению народов. Так что, в этом контексте, я бы счел правильным допустить их к Олимпиаде 2024. Это также показало бы, что мир спорта сплочен, что мы выше конфликтов. Ценности олимпизма есть, и это был бы великий всплеск мира, — цитирует Жаклена L’Equipe.
Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпиада в Париже станет первой в истории полноценно гендерно равной. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта и 48 дисциплинах.Жаклен — четырехкратный чемпион мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр.