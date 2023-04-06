— Пообщавшись с некоторыми российскими спортсменами, знаю, что их это очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту. Мне со спортивной точки зрения не хватает того, что на старте чемпионатов мира нет русских и белорусов. Без этих двух флагманских наций гонки не так интересны. Целью спорта является содействие миру и сближению народов. Так что, в этом контексте, я бы счел правильным допустить их к Олимпиаде 2024. Это также показало бы, что мир спорта сплочен, что мы выше конфликтов. Ценности олимпизма есть, и это был бы великий всплеск мира, — цитирует Жаклена L’Equipe.