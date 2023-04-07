В состав сборной России на Игры стран СНГ войдут 633 человека

Сборную России на II Играх стран СНГ представят 633 человека. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства спорта РФ.
Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии.
"Игры стран СНГ - это уникальные соревнования, которые впервые с успехом прошли в Казани в 2021 году, - приводит комментарий министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба. - В настоящее время география участников выросла и вышла далеко за пределы содружества, что говорит о высоком уровне организации мероприятия и заинтересованности стран".
"В этом году Белоруссия примет игры на территории своей страны и не ограничится одним городом, - продолжил глава Минспорта РФ. - Гости смогут в полной мере оценить гостеприимность белорусского народа, познакомиться с его культурой и историей. Уверен, что Игры стран СНГ пройдут в дружеской атмосфере и станут сильным импульсом к дальнейшему развитию спортивного сотрудничества между странами".
В программу II Игр стран СНГ вошли соревнования по волейболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, баскетболу 3х3, гандболу, боксу, плаванию и другим видам спорта. Помимо спортсменов из стран СНГ, в соревнованиях примут участие атлеты из Сирии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Китая, Малайзии, Ливана, ОАЭ, Вьетнама и Кубы.