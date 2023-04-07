В состав сборной России на Игры стран СНГ войдут 633 человека

"В этом году Белоруссия примет игры на территории своей страны и не ограничится одним городом, - продолжил глава Минспорта РФ. - Гости смогут в полной мере оценить гостеприимность белорусского народа, познакомиться с его культурой и историей. Уверен, что Игры стран СНГ пройдут в дружеской атмосфере и станут сильным импульсом к дальнейшему развитию спортивного сотрудничества между странами".