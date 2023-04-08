Винер фразой из "Фауста" Гёте отреагировала на возможный нейтральный статус россиян

"Если предложат выступать под нейтральным флагом - надо выступать. Мы выступали уже. Некоторые считают, что это предательство? "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Спортсмены должны выступать в любом случае. Не допустят - будем выступать на других соревнованиях. Все равно у нас все будет хорошо", - приводит слова Винер РИА Новости.