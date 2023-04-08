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1 час назад

Винер фразой из "Фауста" Гёте отреагировала на возможный нейтральный статус россиян

Газета.Ruиещё 1

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер поделилась мнением о возможном участии отечественных спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Винер фразой из "Фауста" Гёте отреагировала на возможный нейтральный статус россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если предложат выступать под нейтральным флагом - надо выступать. Мы выступали уже. Некоторые считают, что это предательство? "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Спортсмены должны выступать в любом случае. Не допустят - будем выступать на других соревнованиях. Все равно у нас все будет хорошо", - приводит слова Винер РИА Новости.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитете (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что МОК пересмотрит свои последние требования.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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