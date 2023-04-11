Матыцин: Игры АЛБА послужат сближению народов России и стран Боливарианского альянса

Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) послужат укреплению партнерства и развитию отношений между Россией и странами Боливарианского альянса и поспособствуют сближению народов этих стран. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого во вторник приводит пресс-служба ведомства.
"Наше сотрудничество с Венесуэлой в сфере спорта основывается на принципах взаимоуважения и готовности в обмене опытом и проведении совместных спортивных мероприятий. Хочу выразить благодарность венесуэльской стороне за приглашение российской команды принять участие в столь крупном для стран Боливарианского альянса событии, сейчас особенно важно, чтобы российские спортсмены могли соревноваться на международном уровне, демонстрировать свое мастерство, а молодые участники - приобретать необходимый соревновательный опыт. К тому же это отличная возможность посмотреть на организацию соревнований в Латинской Америке, познакомиться с местной культурой и обычаями, желаю российской сборной удачи и успехов. Уверен, что Игры АЛБА послужат сближению народов России и стран Боливарианского альянса, укреплению партнерства и дальнейшему развитию спорта в наших государствах", - сказал Матыцин.
Министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках февральской рабочей встречи с Матыциным пригласил российскую делегацию принять участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки. Игры включат в себя соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран, в состав российской делегации вошли 48 атлетов из 7 видов спорта: бокс, пляжный волейбол, карате, настольный теннис, тяжелая атлетика, художественная гимнастика и прыжки на батуте.
Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.