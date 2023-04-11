Матыцин: Игры АЛБА послужат сближению народов России и стран Боливарианского альянса

"Наше сотрудничество с Венесуэлой в сфере спорта основывается на принципах взаимоуважения и готовности в обмене опытом и проведении совместных спортивных мероприятий. Хочу выразить благодарность венесуэльской стороне за приглашение российской команды принять участие в столь крупном для стран Боливарианского альянса событии, сейчас особенно важно, чтобы российские спортсмены могли соревноваться на международном уровне, демонстрировать свое мастерство, а молодые участники - приобретать необходимый соревновательный опыт. К тому же это отличная возможность посмотреть на организацию соревнований в Латинской Америке, познакомиться с местной культурой и обычаями, желаю российской сборной удачи и успехов. Уверен, что Игры АЛБА послужат сближению народов России и стран Боливарианского альянса, укреплению партнерства и дальнейшему развитию спорта в наших государствах", - сказал Матыцин.