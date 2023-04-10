Вопрос участия российских прыгунов в воду в азиатских турнирах обсудят в Китае

Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин в мае планирует посетить Китай для обсуждения вопроса проведения соревнований с участием спортсменов обеих стран. Об этом Дружинин сообщил ТАСС в понедельник.

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"Мы ведем переговоры с азиатской стороной, в частности с Китаем, будем искать возможность участвовать в их соревнованиях. В Китай я лично планирую поехать в мае, буду общаться на тему участия их спортсменов в наших соревнованиях и наших спортсменов в их соревнованиях", - сказал Дружинин, напомнив, что летом в Казани пройдут "Игры дружбы".

"Эту работу мы ведем с прошлого года, но в связи с ковидными ограничениям не могли даже поехать в Китай для переговоров. Сейчас такая возможность есть, поэтому мы продолжаем налаживать взаимосвязи с китайской стороной и Азией в целом", - отметил он.

Глава федерации также сообщил о продолжении переговоров по вопросу участия российских спортсменов в Азиатских играх, которые пройдут в сентябре-октябре в китайском Ханчжоу. Китайские спортсмены являются лидерами мировых прыжков в воду, на Олимпиаде в Токио они выиграли в этом виде спорта 12 медалей (7 золотых и 5 серебряных).

На прошлой неделе стало известно, что россияне пропустят предстоящий чемпионат мира по водным видам спорта в Японии, поскольку Международная федерация плавания (World Aquatics) собирается рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов не раньше июля, на который намечен старт турнира.