Мамиашвили заявил, что каждого российского спортсмена пытаются заставить стать политиком
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования заставляют их становиться политиками.
— Иллюзиями жить не нужно, потому что любое решение комиссий будет синхронизироваться с позицией МОК. Есть рекомендации, где можно говорить об унижении человеческом и унижении гражданского достоинства. Мы высказались доходчиво и понятно. Речь не должна идти ни о какой форме оценки происходящим событиям. Нас всегда учили, что спорт вне политики, и нам всегда транслировалась мысль о равных возможностях, но сейчас пытаются поставить условия и заставить любого спортсмена по факту стать политиком.
Надо от этого отходить. К нам с удовольствием приезжают и тренируются швейцарцы, итальянцы. У нас сильнейшая команда, лучшие тренеры. Приехать посоревноваться даже в учебной работе — это опыт и оценка своего состояния на данный момент. Так что коммуникация продолжается. Но соглашусь, что идет беспрецедентное давление на общественные организации, международные организации — 1937 й год отдыхает, — передает слова Мамиашвили корреспондент «Матч ТВ».
Исполком МОК 28 марта назвал рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».