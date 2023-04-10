Президент ФСБР: каждого российского спортсмена пытаются заставить стать политиком

— Иллюзиями жить не нужно, потому что любое решение комиссий будет синхронизироваться с позицией МОК. Есть рекомендации, где можно говорить об унижении человеческом и унижении гражданского достоинства. Мы высказались доходчиво и понятно. Речь не должна идти ни о какой форме оценки происходящим событиям. Нас всегда учили, что спорт вне политики, и нам всегда транслировалась мысль о равных возможностях, но сейчас пытаются поставить условия и заставить любого спортсмена по факту стать политиком.



Надо от этого отходить. К нам с удовольствием приезжают и тренируются швейцарцы, итальянцы. У нас сильнейшая команда, лучшие тренеры. Приехать посоревноваться даже в учебной работе — это опыт и оценка своего состояния на данный момент. Так что коммуникация продолжается. Но соглашусь, что идет беспрецедентное давление на общественные организации, международные организации — 1937 й год отдыхает, — передает слова Мамиашвили корреспондент «Матч ТВ».