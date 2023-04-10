Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в РФ

Министерство спорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта России по итогам 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Первое место занял футбол. Этим видом спорта в России занимаются 3,337 млн человек. На втором месте оказалось плавание (2,554 млн человек). Тройку самых массовых видов спорта замкнул волейбол (2,497 млн человек). Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

10. Настольный теннис – 892 491 Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Ранее Минспорта сообщило, что за год из фигурного катания ушли 75 тысяч человек.