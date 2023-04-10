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Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в России

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Министерство спорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта России по итогам 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Первое место занял футбол. Этим видом спорта в России занимаются 3,337 млн человек. На втором месте оказалось плавание (2,554 млн человек). Тройку самых массовых видов спорта замкнул волейбол (2,497 млн человек). Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
  1. Футбол – 3 337 498 человек
  2. Плавание – 2 554 606
  3. Волейбол – 2 497 396
  4. Легкая атлетика – 1 961 474
  5. Баскетбол – 1 791 946
  6. Фитнес-аэробика – 1 718 062
  7. Лыжные гонки – 1 106 534
  8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148
  9. Шахматы – 1 015 957
Минспорта опубликовало рейтинг самых массовых видов спорта в РФ
© РИА Новости

10. Настольный теннис – 892 491 Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Ранее Минспорта сообщило, что за год из фигурного катания ушли 75 тысяч человек.

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