Журова – об условиях МОК: все понимают, что так нельзя

«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Еще ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно!



Думаю, что нужно отталкиваться от прецедента. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на спортсменов. Уверена, что наши олимпийцы осознают, что делают. Вряд ли кто-то пойдёт на такие условия. Все понимают, что так нельзя», – сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24.