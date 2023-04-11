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Журова – об условиях МОК: все понимают, что так нельзя

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова поделилась мнением об отношении к российским спортсменам, готовым последовать условиям Международного олимпийского комитета для допуска на соревнования.

«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Еще ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно!

Думаю, что нужно отталкиваться от прецедента. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на спортсменов. Уверена, что наши олимпийцы осознают, что делают. Вряд ли кто-то пойдёт на такие условия. Все понимают, что так нельзя», – сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24.

Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые пойдут на условия МОК

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Согласно ним, атлеты могут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержки СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.

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