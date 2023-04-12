Федерация скейтбординга поддержала допуск россиян в нейтральном статусе

«World Skate поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы атлеты разных национальностей вместе могли выступать в нашем спорте.



Понимая, что нужен последовательный подход ко всем нашим дисциплинам, World Skate сейчас занят разработкой независимой оценочной процедуры, чтобы сделать возможным и подготовить план возвращения этих спортсменов, консультируясь с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF)», – заявили в World Skate.