Мамиашвили заявил, что российскому спорту пора определить приоритеты
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что российскому спорту в настоящее время пора определить приоритеты, заняться внутренними вопросами. Такое мнение Мамиашвили высказал в среду ТАСС.
"Склонен к тому, что МОК пытается сделать шаги, чтобы Россия и Белоруссия участвовали в соревнованиях, но насколько они будут приемлемыми - это уже другой вопрос. Мы свою позицию по этому вопросу обозначили - требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы. Но сейчас нам нужно остановиться и понять - где мы и что мы, определиться с приоритетами", - сказал Мамиашвили.
"Сегодня у нас колоссальная возможность заняться внутренними вопросами. Развитие спорта идет, оно стабильно и достаточно для того, чтобы реализовать все наши задачи. Все это надо было делать еще вчера - вспомнить о роли детских тренеров, начального образования, выработать концепцию регионального развития", - считает Мамиашвили.
4 апреля Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Также организация предложила Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, позволяющие россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах. В UWW отметили, что в основном это будет связано с пунктом о работе с военными организациями в России по контракту. В настоящее время российские борцы ждут решения специальной комиссии организации, которая определит их дальнейшие действия в направлении участия в международных стартах.