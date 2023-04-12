Мамиашвили заявил, что российскому спорту пора определить приоритеты

"Склонен к тому, что МОК пытается сделать шаги, чтобы Россия и Белоруссия участвовали в соревнованиях, но насколько они будут приемлемыми - это уже другой вопрос. Мы свою позицию по этому вопросу обозначили - требования, при которых наши спортсмены должны будут поступиться гражданской честью, для нас недопустимы. Но сейчас нам нужно остановиться и понять - где мы и что мы, определиться с приоритетами", - сказал Мамиашвили.