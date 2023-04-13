Российские самбисты примут участие в чемпионате Европы в Израиле

Израильский город Хайфа примет у себя два главных континентальных турнира по самбо с 19 по 23 апреля. Мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, а также кадеты поборются за звание сильнейших спортсменов Европы по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

В соревнованиях примут участие команды из 24 стран, включая Россию. Наша страна, а также Белоруссия и Франция выступят под флагом ФИАС.

В чемпионате Европы выступят мужчины в восьми весовых категориях (58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг, абсолютная весовая категория +88 кг) и женщины (50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг). Также женщины и мужчины сразятся в боевом самбо.

Важной особенностью Чемпионата Европы в этом году станет то, что он является отборочным турниром для участия самбистов во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).