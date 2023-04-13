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Международный союз триатлона снял отстранение с российских и белорусских спортсменов

Международный союз триатлона (World Triathlon) принял решение допустить до участия в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Международный союз триатлона снял отстранение с россиян
© Матч ТВ

Как отмечается, исполком World Triathlon последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и снял отстранение с россиян и белорусов. Решение призвано «открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран для участия в соревнованиях».

— World Triathlon сотрудничает с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) для разработки процедуры проверки, необходимой для допуска атлетов и официальных лиц в мероприятиях, — говорится в заявлении.

МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

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