Международный союз триатлона снял отстранение с россиян

Международный союз триатлона (World Triathlon) принял решение допустить до участия в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте организации.

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Как отмечается, исполком World Triathlon последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и снял отстранение с россиян и белорусов. Решение призвано «открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран для участия в соревнованиях».

— World Triathlon сотрудничает с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) для разработки процедуры проверки, необходимой для допуска атлетов и официальных лиц в мероприятиях, — говорится в заявлении.