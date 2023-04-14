Международная федерация парусного спорта примет решение по вопросу допуска россиян в середине мае

Решение по участию российских и белорусских спортсменов в международных турнирах по парусному спорту будет принято 18 мая, сообщается на сайте Международной федерации парусного спорта (World Sailing).
В эту дату состоится консультации совета и правления World Sailing.
— World Sailing приветствует новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе условий участия отдельных спортсменов и персонала с российским или белорусским паспортом в международных спортивных соревнованиях.
Принимая во внимание широкое разнообразие парусного спорта и учитывая мнения федераций членов World Sailing, позиция правления заключается в том, что решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным турнирам будет принято после консультаций с советом World Sailing на полугодовом заседании, которое состоится 18 мая 2023 года, — говорится в заявлении.
В прошлом году МОК рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. В марте МОК выпустил новые рекомендации, в которых говорится о возможном возвращении россиян и белорусов на старты.