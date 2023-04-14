Международная федерация парусного спорта примет решение по вопросу допуска россиян в середине мае

— World Sailing приветствует новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе условий участия отдельных спортсменов и персонала с российским или белорусским паспортом в международных спортивных соревнованиях.

Принимая во внимание широкое разнообразие парусного спорта и учитывая мнения федераций членов World Sailing, позиция правления заключается в том, что решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным турнирам будет принято после консультаций с советом World Sailing на полугодовом заседании, которое состоится 18 мая 2023 года, — говорится в заявлении.