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1 час назад

Федерация фехтования России направила в FIE списки спортсменов для участиях в турнирах

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Федерация фехтования России (ФФР) направила в Международную федерацию фехтования (FIE) документы с указанием имён спортсменов для участия в турнирах под эгидой организации.

Федерация фехтования РФ направила в FIE списки спортсменов для участиях в турнирах
Фото: BetassistBetassist

«Мы отправили списки в FIE. Теперь эти списки должны быть проверены кибербезопасностью, следом – юристами. Итогом данной работы станет заключение комитета, которое будет предоставлено на рассмотрение исполкому FIE», – приводит слова главы ФФР Ильгара Мамедова «Матч ТВ».

Мамедов добавил, что российские атлеты смогут вернуться на международную арену после соответствующего решения исполкома FIE. Он подчеркнул, что срок процедуры рассмотрения документов неизвестен, и напомнил, что первые квалификационные турниры на Олимпийские игры 2024 года состоятся в конце апреля.

В марте FIE объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой. Россияне и белорусы смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. За это решение проголосовали 65% участников конгресса организации.

Летние виды спорта,Ильгар Мамедов,
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