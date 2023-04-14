Федерация фехтования РФ направила в FIE списки спортсменов для участиях в турнирах

Федерация фехтования России (ФФР) направила в Международную федерацию фехтования (FIE) документы с указанием имён спортсменов для участия в турнирах под эгидой организации.

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«Мы отправили списки в FIE. Теперь эти списки должны быть проверены кибербезопасностью, следом – юристами. Итогом данной работы станет заключение комитета, которое будет предоставлено на рассмотрение исполкому FIE», – приводит слова главы ФФР Ильгара Мамедова «Матч ТВ».

Мамедов добавил, что российские атлеты смогут вернуться на международную арену после соответствующего решения исполкома FIE. Он подчеркнул, что срок процедуры рассмотрения документов неизвестен, и напомнил, что первые квалификационные турниры на Олимпийские игры 2024 года состоятся в конце апреля.