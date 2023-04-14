Норвегия отказалась отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян

Норвежская федерация фехтования решила не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на заявление организации.

«После решения конгресса FIE правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием. Кроме того, решено не проводить в стране мероприятия подйэгидой FIE», — сказано в заявлении.

Напомним, в марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян до международных турниров. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте вcех турниров под эгидой FIE c учаcтием cпортcменов из Роccии и Белоруccии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

На исполкоме МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.