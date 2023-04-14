$81.50-0.1790.16+0.16

Норвегия отказалась отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян

2

Норвежская федерация фехтования решила не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на заявление организации.

Норвегия отказалась отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян
© РИА Новости

«После решения конгресса FIE правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием. Кроме того, решено не проводить в стране мероприятия подйэгидой FIE», — сказано в заявлении.

Напомним, в марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян до международных турниров. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте вcех турниров под эгидой FIE c учаcтием cпортcменов из Роccии и Белоруccии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

На исполкоме МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Польская федерация фехтования отказалась от проведения этапа Кубка мира из-за россиянок.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий