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На открытии чемпионата Европы в Ереване попытались сжечь флаг Азербайджана

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На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване один из болельщиков попытался сжечь флаг Азербайджана и вынести его из зала. Об этом сообщает News.am.

На открытии чемпионата Европы в Ереване попытались сжечь флаг Азербайджана
© ТАСС

По данным агентства, инцидент произошел во время парада флагов стран-участниц. Третьим государством шел Азербайджан, который зал освистал. Затем один из болельщиков выхватил у знаменосца флаг, попытался сжечь его и вынести из зала. Также армянские болельщики освистали флаг Турции.

МИД Азербайджана уже осудил произошедшее и призвал наказать виновных. В Ереване пока никак не прокомментировали инцидент.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит в Армении с 15 по 23 апреля.

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