На открытии чемпионата Европы в Ереване попытались сжечь флаг Азербайджана

На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване один из болельщиков попытался сжечь флаг Азербайджана и вынести его из зала. Об этом сообщает News.am.

По данным агентства, инцидент произошел во время парада флагов стран-участниц. Третьим государством шел Азербайджан, который зал освистал. Затем один из болельщиков выхватил у знаменосца флаг, попытался сжечь его и вынести из зала. Также армянские болельщики освистали флаг Турции.

МИД Азербайджана уже осудил произошедшее и призвал наказать виновных. В Ереване пока никак не прокомментировали инцидент.