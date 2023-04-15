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Азербайджан отзывает делегацию с турнира в Ереване из-за сожжения флага страны

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Азербайджанская делегация покидает проходящий в Ереване чемпионат Европы по тяжелой атлетике из-за инцидента с сожжением флага республики. Об этом в субботу говорится в совместном заявлении Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

"14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом. В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления. Учитывая все это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину", - говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона также призвала международное сообщество и спортивные организации осудить этот инцидент.

"Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении", - указано в документе.

В Ереване в пятницу начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Один из присутствовавших на церемонии открытия зрителей сжег флаг Азербайджана прямо на сцене. Его задержали и доставили в одно из отделений полиции Еревана, откуда позже отпустили без привлечения к какой-либо ответственности. МИД Азербайджана также осудил произошедшее.

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