Азербайджанская делегация покидает проходящий в Ереване чемпионат Европы по тяжелой атлетике из-за инцидента с сожжением флага республики. Об этом в субботу говорится в совместном заявлении Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.
"14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом. В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления. Учитывая все это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину", - говорится в заявлении.
Азербайджанская сторона также призвала международное сообщество и спортивные организации осудить этот инцидент.
"Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении", - указано в документе.
В Ереване в пятницу начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Один из присутствовавших на церемонии открытия зрителей сжег флаг Азербайджана прямо на сцене. Его задержали и доставили в одно из отделений полиции Еревана, откуда позже отпустили без привлечения к какой-либо ответственности. МИД Азербайджана также осудил произошедшее.