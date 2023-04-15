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ПКР обратился в ООН с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских атлетов

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Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в ООН с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) к недопущению дискриминации российских паралимпийцев по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных соревнованиях и Паралимпиаде. Об этом говорится в открытом письме ПКР, находящемся в распоряжении ТАСС.

ПКР обратится в ООН из-за недопуска россиян на соревнования
© ТАСС

"ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх", - говорится в письме.

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ПКР обратился в ООН, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию, членские организации МПК. 6 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации в связи с ситуацией на Украине. ПКР оспорил лишение членства. В открытом письме ПКР, находящемся в распоряжении ТАСС, утверждается, что рассмотрение апелляции состоится 25 апреля в Дубае. При этом МПК до сих пор не предоставил доказательств нарушения российской стороной членских обязательств.

"В качестве основания для применения в отношении ПКР такой санкции МПК сослался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных конституцией МПК, - утверждается в обращении ПКР. - До настоящего времени МПК не предоставил доказательств того, что ПКР нарушил какие-либо членские обязательства в соответствии с положениями конституции МПК: все утверждения по этому поводу являются абсолютно голословными и/или не касаются действий ПКР. МПК также обвинил ПКР в нарушении олимпийского перемирия. Однако ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решение о нарушении олимпийского перемирия и, следовательно, не должны нести за это ответственность".

В ПКР отметили, что МПК обвинил российских паралимпийцев в том, что они не осудили предполагаемое "нарушение олимпийского перемирия" и "не сделали ничего, чтобы отдалиться от действий правительства". Вместе с тем в соответствии с положениями конституции МПК член международной организации "должен быть нейтральным и беспристрастным в вопросах политики".

"Таким образом, МПК фактически призывает ПКР нарушить положения собственной конституции о соблюдении политического нейтралитета", - подчеркнул ПКР в письме.

Также ПКР ссылается на нарушение со стороны МПК положений Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции прав человека, а также основного принципа Конвенции о правах инвалидов о недискриминации, гарантирующего инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве.

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