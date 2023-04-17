Допуск российских лучников рассмотрят в ближайшее время

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) на ближайшем заседании исполнительного совета намерена рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе World Archery.

"Этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании нашего исполнительного совета, которое запланировано на ближайшие недели", - ответил представитель World Archery на вопрос о сроках возвращения россиян и белорусов на международные старты.

Исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука в начале марта 2022 года объявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях. Также запрещено проводить соревнования и подавать заявки на организацию турниров в России и Белоруссии.