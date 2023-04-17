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Олимпийский чемпион Далалоян отказался от перехода в сборную Армении

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отказался от перехода в национальную команду Армении. Об этом сообщила тренер сборной России Валентина Родионенко.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике отказался от перехода в сборную Армении
© Betassist

«Это предложение делали не через нас, не через федерацию, не через министерство. Они обратились к нему лично. Его отказ вполне естественен и закономерен.

Пока другим не поступали предложения, однако мы ожидаем этого. Но у нас никто не собирается менять спортивное гражданство», — цитирует Родионенко «РИА Новости Спорт».

Артур Далалоян — один из самых титулованных российских спортивных гимнастов. Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье. Трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

В феврале 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого большинство спортивных федераций отстранили отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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