Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике отказался от перехода в сборную Армении

«Это предложение делали не через нас, не через федерацию, не через министерство. Они обратились к нему лично. Его отказ вполне естественен и закономерен.



Пока другим не поступали предложения, однако мы ожидаем этого. Но у нас никто не собирается менять спортивное гражданство», — цитирует Родионенко «РИА Новости Спорт».