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Болельщицы устроили драку на матче МЛБ в Чикаго и втянули в неё мужчин

Матч чемпионата Главной бейсбольной лиги МЛБ, в котором «Чикаго Уайт Сокс» принимали 16 апреля «Балтимор Ориолс», запомнился массовой потасовкой на трибунах.

Болельщицы устроили драку на матче МЛБ в Чикаго и втянули в неё мужчин
© globallookpress.com

На опубликованном в сете видеоролике видно, что изначально драку на стадионе «Гарантид Рейт Филд» спровоцировали женщины, и лишь позже к выяснению отношений вынуждены были подключиться мужчины, которые поначалу преследовали целью просто разнять нарушительниц спокойствия, однако впоследствии были сами вовлечены в драку.

Остальные присутствовавшие на трибунах болельщики, находившиеся в непосредственной близости к происходящему, предпочитали либо снимать потасовку на свои гаджеты, либо отсаживаться на более дальние места.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

ВИДЕО

Сама игра завершилась победой гостей со счётом 8:4.

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