Болельщицы устроили драку на матче МЛБ в Чикаго и втянули в неё мужчин

На опубликованном в сете видеоролике видно, что изначально драку на стадионе «Гарантид Рейт Филд» спровоцировали женщины, и лишь позже к выяснению отношений вынуждены были подключиться мужчины, которые поначалу преследовали целью просто разнять нарушительниц спокойствия, однако впоследствии были сами вовлечены в драку.