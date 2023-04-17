В России стартует сезон триатлона: в столице в третий раз пройдёт гонка в Лужниках

21 и 22 апреля в Москве в третий раз состоятся соревнования по триатлону IRONSTAR 1/8 на территории Олимпийского комплекса «Лужники»: триатлонные гонки, женский и детский забеги, а также акватлон для юниоров.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

21 апреля состоится женский забег на 5 км и детский для маленьких спортсменов от 0 до 12 лет. Во второй соревновательный день, 22 апреля, пройдет гонка на триатлонной дистанции . Участники преодолеют 380 м во время плавательного этапа, 20,5 км во время велогонки, а завершит соревнования забег на 5 км.

Небольшие дистанции и комфортные трассы станут отличным стартом для всех, кто впервые решится попробовать себя в соревнованиях по триатлону, а для опытных спортсменов – еще одной возможностью оценить свои силы на сезон.