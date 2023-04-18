Степашин о рекомендациях МОК: такого не было даже при Гитлере

Бывший премьер-министр РФ, член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК), которые предъявляются в том числе и к бело-голубым.
«Одна тема меня, конечно, очень смущает — это ограничение выступлений на международных соревнованиях. Сейчас ведь что придумали с олимпийским движением? Клубы, которые относятся к силовикам, как «Динамо», не имеют права посылать своих ребят выступать не только за сборную, но и вообще выступать на международных соревнованиях. Такого не было даже при Гитлере», — передает слова Степашина kp.ru.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.