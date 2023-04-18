Степашин о рекомендациях МОК: такого не было даже при Гитлере

«Одна тема меня, конечно, очень смущает — это ограничение выступлений на международных соревнованиях. Сейчас ведь что придумали с олимпийским движением? Клубы, которые относятся к силовикам, как «Динамо», не имеют права посылать своих ребят выступать не только за сборную, но и вообще выступать на международных соревнованиях. Такого не было даже при Гитлере», — передает слова Степашина kp.ru.