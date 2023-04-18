Вафаей обратился к О`Салливану перед матчем 1/8 финала ЧМ

«Ронни не уважал меня раньше — и бог дал мне возможность для мести. Всё зависит от меня, и я сам сказал это богу. Ронни помнит наши предыдущие встречи и помнит, что это было некрасиво. Играй как мужчина. Не веди интеллектуальные игры. Не проявляй ко мне неуважения, если бьёшь по мячам, когда за мной наблюдают 70-80 миллионов человек в Иране.



Ронни — хороший игрок и легенда снукера. Я уважаю его, это будет отличный матч для зрителей, в том числе и из-за того, что происходило в прошлом. Я слышал, что несколько дней назад он говорил обо мне и просил вести себя тихо. Ронни такой приятный человек… когда он спит.



Он уже всё доказал, он сделал всё в этом виде спорта. Если он разгромит меня со счётом 13-0, мне всё равно понравится участвовать в матче. Все берите свой попкорн!» — приводит слова Вафаея Daily Express со ссылкой на BBC.