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Создана рабочая группа по допуску россиян к международным турнирам по настольному теннису

Международная федерация настольного тенниса (ITTF), Европейский союз настольного тенниса (ETTU) и Федерация настольного тенниса России (ФНТР) создали рабочую группу, чтобы оценить возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ETTU.

Создана рабочая группа по допуску россиян к международным турнирам по настольному теннису
© РИА Новости

"После заявления исполнительного комитета Международной федерации настольного тенниса об одобрении недавнего заявления МОК исполнительный комитет ETTU обсудил тему статуса игроков с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях, - говорится в заявлении. - Исполком большинством голосов принял решение о создании рабочей группы с ITTF и Федерацией настольного тенниса России, цель которой - оценить возможный путь возвращения российских и белорусских игроков на соревнования Европейского союза настольного тенниса в соответствии с недавними рекомендациями МОК и ITTF".

30 марта исполнительный комитет ITTF поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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