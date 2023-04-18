Создана рабочая группа по допуску россиян к международным турнирам по настольному теннису

"После заявления исполнительного комитета Международной федерации настольного тенниса об одобрении недавнего заявления МОК исполнительный комитет ETTU обсудил тему статуса игроков с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях, - говорится в заявлении. - Исполком большинством голосов принял решение о создании рабочей группы с ITTF и Федерацией настольного тенниса России, цель которой - оценить возможный путь возвращения российских и белорусских игроков на соревнования Европейского союза настольного тенниса в соответствии с недавними рекомендациями МОК и ITTF".

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.