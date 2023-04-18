Немов оценил решение Далалояна отказать сборной Армении

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поддержал решение чемпиона игр в Пекине Артура Далалояна не выступать за сборную Армении.
«Я поддерживаю мнение и поступок Артура. Он сделал правильный выбор. В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — передает слова Немова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Артур Далалоян ответили национальной команде Армении отказом. Сейчас идут переговоры с другими спортсменами, в том числе и с юношами.
Далалоян стал обладателем золота в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Также на его счету три высших медали чемпионатов мира и пять таких же наград чемпионатов Европы. Спортсмен представляет «Динамо».
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.