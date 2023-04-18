Рылов: «То, что я полгода отдыхал после Олимпиады, было ошибкой»

«То, что я полгода отдыхал после Олимпиады, было ошибкой» — пловец Рылов
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов назвал ошибкой свое решение взять перерыв после Игр 2020 в Токио.
— Естественно, тренироваться, как раньше, стало намного тяжелее. То, что я полгода отдыхал, для профессионального спортсмена это была ошибка. Немножко жалею, но что было, то было.
Мы с Шишиным (тренером — прим.) скорее нашли что то новое в техническом плане. Наверное, даже исправили какие то старые ошибки. Думаю, что пока еще восстанавливаюсь к своей форме. Ищем и пытаемся найти что то новое и улучшить старое.
Давление есть функциональное и физическое, а из за этого начинает и морально давить. Сначала было тяжело, но со временем начинаешь привыкать и бороться с этим, — сказал Рылов в программе «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».
Рылов выиграл два золота и серебро Олимпиады 2020 в Токио, а также бронзу Игр 2016 в Бразилии. 26 летний пловец является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира.
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