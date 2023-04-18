В Федерации фехтования рассказали о поиске шпионов среди россиян

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) затягивает рассмотрение списков российских спортсменов для допуска к международным турнирам. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Мамедов рассказал, что списки россиян были отправлены в FIE, где их стала изучать независимая компания по кибербезопасности.

«Они будут смотреть фотографии наших ребят, искать шпионов. А затем передадут списки независимому юристу, который составит заключительный список», — подчеркнул глава федерации, добавив, что процесс может затянуться.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля 2023 года.