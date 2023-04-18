Иоланда Чен: «России нужно продавливать у МОК нейтральный статус»

«России нужно продавливать у МОК нейтральный статус. К нему никакие бумажки не имеют отношения» — Иоланда Чен
Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» прокомментировала недопуск российских и белорусских спортсменов к боксерскому турниру Европейских игр в Польше, который является отборочным к Олимпийским играм 2024.
Ранее Европейские олимпийские комитеты (EOC) объявили, что россияне и белорусы отстранены от участия в Европейских играх, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.
— Отказаться можно в любой момент. Если завтра ехать, то сегодня мы можем послать всех к черту и сказать, что никуда не поедем. Но наша главная задача — не отказываться. Пусть они нас отстранят, и тогда у нас потом будут козыри. Торопиться не надо, еще год впереди. Собаки тявкают, а караван идет. Не нужно обращать внимания на эти визги и вопли, бесконечные вбросы. Это имитация бурной деятельности со стороны этих людей.
Надеюсь, что у Умара Кремлева есть какие нибудь серьезные шаги, что они обязательно будут предъявлять свои козыри. Может, даже походатайствовать, чтобы у Польши отобрали право на проведение турнира, раз они не выполняют рекомендации МОК. Провести его в более дружественной России стране. Может, даже организовать альтернативные соревнования, но при этом договориться с МОК, чтобы они давали возможность поехать на Олимпиаду. Есть очень много разных шагов, которые можно сделать. Уверена, что НОК России этим и занимается. Уверена, что Бах и МОК еще раз триста перекувырнутся в воздухе и изменят свое решение. Если не получается поехать с флагом и гимном, то нужно продвигать и давить на нейтральный статус. Никакие бумажки не имеют к нейтральному статусу никакого отношения. Такие люди никому ничего не должны.
Не надо нам сегодня посыпать голову пеплом. Пока есть попытка, мы не проиграли. Надо идти четко к своей цели и не обращать внимания на тявканье, — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».
МОК ранее выпустил рекомендации по возможному возвращению россиян на крупнейшие старты. Рекомендации, в частности, предполагают нейтральный статус, индивидуальный допуск, отсутствие контрактов с силовыми структурами и Вооруженными силами.
Ранее МОК продлил отстранение Международной ассоциация бокса. Боксерский турнир на Играх 2024 в Париже, как и на Олимпиаде в Токио, будет проводить сам МОК. При этом бокс на данный момент не включен в программу Олимпийских игр 2028 в Лос Анджелесе.
Олимпиада 2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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