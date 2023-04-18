Иоланда Чен: «России нужно продавливать у МОК нейтральный статус»

— Отказаться можно в любой момент. Если завтра ехать, то сегодня мы можем послать всех к черту и сказать, что никуда не поедем. Но наша главная задача — не отказываться. Пусть они нас отстранят, и тогда у нас потом будут козыри. Торопиться не надо, еще год впереди. Собаки тявкают, а караван идет. Не нужно обращать внимания на эти визги и вопли, бесконечные вбросы. Это имитация бурной деятельности со стороны этих людей.



Надеюсь, что у Умара Кремлева есть какие нибудь серьезные шаги, что они обязательно будут предъявлять свои козыри. Может, даже походатайствовать, чтобы у Польши отобрали право на проведение турнира, раз они не выполняют рекомендации МОК. Провести его в более дружественной России стране. Может, даже организовать альтернативные соревнования, но при этом договориться с МОК, чтобы они давали возможность поехать на Олимпиаду. Есть очень много разных шагов, которые можно сделать. Уверена, что НОК России этим и занимается. Уверена, что Бах и МОК еще раз триста перекувырнутся в воздухе и изменят свое решение. Если не получается поехать с флагом и гимном, то нужно продвигать и давить на нейтральный статус. Никакие бумажки не имеют к нейтральному статусу никакого отношения. Такие люди никому ничего не должны.



Не надо нам сегодня посыпать голову пеплом. Пока есть попытка, мы не проиграли. Надо идти четко к своей цели и не обращать внимания на тявканье, — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».