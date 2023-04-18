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В Федерации фехтования рассказали о поиске шпионов среди россиян

Международная федерация фехтования (FIE) затягивает рассмотрение списков российских спортсменов для допуска к соревнованиям, собираясь искать среди них шпионов. Об этом рассказал «Матч ТВ» президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. При этом речь идет о нейтральном статусе тех спортсменов, кто не заявлял открыто о поддержке спецоперации.

В свою очередь Международная федерация фехтования приняла решение вернуть российских спортсменов. Решение было принято на конгрессе FIE, допуск россиян поддержали 89 членов, против выступили 46. Ожидается, что фехтовальщики из России примут участие в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Однако, по словам Ильгара Мамедова, рассмотрение списков россиян, отправленных в Международную федерацию фехтования, затягивается.

«Видимо, они будут смотреть фотографии наших ребят в различных соцсетях, ловить шпионов. А когда поймают или не поймают, затем передадут наши списки независимому юристу, который на основании слов специалистов по кибербезопасности составит заключительный список», - пояснил он.

При этом в ФФР уверены, что все это займет несколько лет, и на ближайший этап Гран при в Сеуле российские спортсмены уже не попадают.

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